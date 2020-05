La Sangalli è già intervenuta prontamente dopo la chiamata dei residenti, ma la situazione rischia di ripetersi a lungo. Siamo in via Cosimo di Ceglie, ad Andria, lungo la strada che percorre il fianco della scuola “Verdi” sino ad arrivare alla Chiesa del Cuore Immacolato. Questa mattina i residenti sono svegliati con una spiacevole sorpresa: buste di rifiuti appesi lungo la cancellata della scuola e bottiglie sparse a terra. Prontamente i cittadini hanno chiamato la Polizia Locale di Andria e la ditta Sangalli, quest’ultima intervenuta immediatamente.

I residenti segnalano che in quella via spesso i ragazzi si riuniscono per consumare e poi abbandonare i rifiuti. Uno scenario che andava avanti da tempo e che solo grazie al periodo del lockdown aveva portato una tregua. Quella tregua, dopo l’inizio della fase 2, è decisamente terminata. I cittadini residenti sono seriamente preoccupati di dover chiamare ogni giorno qualcuno per ripulire la via.

«Va bene una volta, o due. Ma non possiamo sempre scendere noi a togliere le buste e rimediare all’inciviltà altrui». Queste le parole di una residente, preoccupata per ciò che sta accadendo.