«Per ripartire insieme dovremo studiare delle soluzioni. Per riaprire i bar, le pizzerie, i ristoranti. Per ascoltare un concerto o uno spettacolo teatrale. Dovremo un po’ arrangiarci, dovremo venirci incontro. Perché questa situazione straordinaria richiede parecchi sacrifici economici e anche una tregua sui mille dibattiti che ci vedevano contrapposti, prima che questo virus ci spedisse tutti dalla stessa parte. Noi tutti contro il virus». A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il candidato sindaco del M5S Michele Coratella.

«Le Regioni e i Comuni finora hanno proposto varie ordinanze. Chi in linea con il Governo, chi tenta strade sperimentali. Tutti si stanno sforzando di dare risposte a domande che non hanno compreso fino in fondo. Ad esempio, come fare a dare almeno tre mesi di respiro, quelli estivi, a quelle attività della ristorazione che faticano a capire come rientrare da mesi in cui sono stati chiusi? Già prima del Covid, negli ultimi anni, con l’assenza di programmazione e i problemi legati agli spazi pubblici, molte attività si erano spostate a Trani e a Bisceglie, riportando indietro l’orologio del tempo nel centro storico e questo credo non interessi a nessuno. A loro mi rivolgo e anche ai residenti: nessuno ha la soluzione in tasca, nessuno ha la bacchetta magica, sarà importante fare delle proposte praticabili. Dovremo venirci incontro, dovremo stare tutti dalla stessa parte e cercare una soluzione condivisa, io sono disponibile a cercarla. Sicuramente sono importanti il dialogo e l’ascolto, cose che per troppo tempo nessuno ha fatto, si sente l’assenza di un punto di riferimento, di un interlocutore istituzionale e di un Sindaco».