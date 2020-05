Non usa giri di parole Pietro Lamorte. Va direttamente al nocciolo della questione l’amministratore unico della Uniti per la Fidelis, la società che detiene il 90% delle quote della Fidelis. È fissata per mercoledì 20 maggio l’assemblea dei soci. Che sarà, giocoforza, determinante in chiave futura. In vista della prossima stagione. Si capirà chi avrà intenzione di proseguire in questa avventura.

Tra i punti all’ordine del giorno, intanto, ce n’è uno molto significativo: modifiche all’attuale statuto. Un chiaro segnale di voler semplificare le cose per favorire l’ingresso di nuovi soci.

La sensazione è che degli attuali sei soci, non tutti continueranno a far parte della Fidelis. Ecco perché diventa fondamentale aprire gli orizzonti a nuovi investitori. C’è da dare solidità al progetto che verrà.

Il servizio di News24.City.