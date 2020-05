«Come dare ossigeno all’economia: prestiti GARANTITI dallo Stato, SOVVENZIONI per i lavoratori autonomi, SGRAVI fiscali, una nuova stagione di RIFORME a partire da quella FISCALE (va fatta subito), contributo a FONDO PERDUTO su bollette di consumo, SOSPENSIONE di tutti i pagamenti FISCALI per l’anno 2020». Interviene così, in una nota, Giovanni Vurchio, segretario cittadino del Partito Democratico Andria.

«Questa è la LOTTA economica al Coronavirus, ma con un’unico MANTRA : AIUTARE le imprese a superare una crisi STRAORDINARIA. Sopratutto quelle imprese medio piccole e unipersonali, più deboli e meno strutturate per far fronte allo TSUNAMI che si è abbattuto sul pianeta.

È inutile prenderci in giro: questo STOP non previsto, almeno per altri TRE/QUATTRO mesi successivi alla riapertura, potrebbe causare un -15/20% di fatturato rispetto al previsto.

Solo le MISURE DI SOSTEGNO messe in campo dal GOVERNO ( se tempestive) e DALL’ EUROPA, potrebbero ALLEGERIRE tale sofferenza INATTESA. URGONO atteggiamenti POLITICI CORAGGIOSI ed UNITARI, per salvare il mondo economico e sociale».