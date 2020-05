«Se hai i soldi ti curi, se non li hai non ti curi. Dall’inizio della pandemia tutte le ASL pugliesi hanno deciso di rinviare tutte le visite specialistiche, per evitare che all’interno delle strutture ospedaliere si venissero a creare nuovi focolai. Bene, però in realtà mentre le visite con il ticket sono state rinviate, quelle in intramoenia sono proseguite». Interviene così, in una nota, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari.

«Interrogati sul tema, i dirigenti delle ASL hanno detto di non saperne niente. Non sanno quello che accade in casa propria. Il presidente Emiliano deve aumentare i controlli e stare vicino ai cittadini. La mia proposta è semplice: esaurire tutte le visite già prenotate anche con il ticket prima dell’emergenza Covid-19, per poi riprendere la normalità quando l’emergenza sarà terminata».