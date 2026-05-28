La Fidelis Andria comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con mister Fabio De Sanzo per la guida tecnica della Prima Squadra, valido per la stagione sportiva 2026/2027. L’incarico avrà decorrenza dal 1° luglio 2026. La scelta è ricaduta su Mister De Sanzo per la comprovata esperienza nei campionati di Serie D e con trascorsi anche nei campionati professionistici.

Nato a Castrovillari (CS), classe 1972, il tecnico calabrese nelle ultime due stagioni ha guidato la panchina del Nardò portando la squadra granata ai play-off, così come ha aveva già fatto in passato con il Matera. Prima del Nardò ha già allenato squadre come l’Acireale, il Corigliano e una parentesi in Serie C/Lega Pro con la Paganese e la Gelbison.

Mister De Sanzo è stato individuato per dare continuità al progetto della Società biancazzurra e per affrontare il prossimo campionato con rinnovata ambizione e identità di gioco. La Fidelis Andria dà il benvenuto al mister Fabio De Sanzo auspicando di raggiungere insieme importanti traguardi per la stagione 2026/2027.