Giornate asfissianti hanno stretto Andria nelle ultime settimane nella morsa del caldo. Girando per Andria sembrava di girare presso l’outlet Village di Molfetta, circondati da case finte, balconi vuoti, finestre chiuse e tapparelle abbassate.

Questo sta succedendo ad Andria: quello che un tempo era un posto per “prendere un po’ d’aria”, per dire due chiacchiere con qualcuno da un balcone all’altro o per stendere dei panni; adesso è diventato un semplice balcone polveroso, senza piante e rigorosamente contornato dai corvi finti neri. Piccola parentesi:

Ma chi ha inventato questa roba dei corvi finti neri ad Andria? A cosa servono? “SE” servono, ovviamente. Ormai nelle nuove costruzioni vengono messi di default questi maledetti corvi neri. Va be, sarò sicuramente contenta l’azienda cinese, che immagino si stia ancora chiedendo del perché di questo flusso anomalo di vendite verso Andria. E ce lo stiamo chiedendo pure noi!

Finestre chiuse, tapparelle chiuse e tende abbassate. Facciamo di tutto ad Andria per tenere alla lontana anche il minimo raggio di sole dai nostri costosissimi appartamenti. Ma come si fa poi a respirare all’interno? Come avviene il famoso ricircolo di aria?! Che sciocco! Ci ha pensato il progresso grazie a dei bellissimi condizionatori. Macchine funzionanti a circuito frigo, che per sparare aria a 18°C all’interno degli appartamenti, sono costretti a sparare aria a 50°C (se va bene) all’esterno.

AM (abbreviazione di “Andriese Medio”): «Ma in questo modo fuori in città farà sempre più caldo?»

AI (abbreviazione di “Andriese Imbruttito” e non Artificial Intelligence, dai!): «Esatto! E questo comporterà un dover sparare aria sempre più calda all’esterno con conseguente aumento della temperatura esterna del centro abitato (nonché delle bollette, ma quello è l’ultimo dei problemi ad Andria)».

Certo, se ci fosse un modo per rendere la città più vivibile e respirabile Andria, sarebbe magnifico. Se ci fossero (sto fantasticando eh!) degli enormi ombrelloni alle fermate dei bus (immaginate pure quelli) sarebbe fantastico no?! Anzi, di più! Immaginate una sfilza di ombrelloni enormi su tutti i lati delle strade! In questo modo potremmo camminare sui marciapiedi senza dover raschiare le pareti con le spalle. Ancora di più! Immaginate questi ombrelloni ovunque! Altissimi! Magari di colore verde! Magari con il palo di colore marrone… Magari che assorbano anche CO2 e regalino ossigeno la notte… Mentre immaginate tutto questo, mi chiedo: “Ma questi corvi finti neri, dove si vendono???”