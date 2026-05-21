Una riflessione sul ruolo della donna tra passato e presente, facendo emergere come ancora oggi certi stereotipi non sono cambiati. Con la lectio magistralis intitolata “Donne Distorte”, Pasquale Vilella ha chiuso la sua campagna elettorale. L’assessore uscente, candidato al consiglio comunale di Andria nella lista del PD, a sostegno di Giovanna Bruno sindaco, ha organizzato l’evento presso l’auditorium “Mons. Di Donna”. Ospite la scrittrice e monologhista Daniela Baldassarra, vincitrice di premi nazionali e internazionali, autrice della lectio.

Un modo diverso per chiudere una lunga quanto importante campagna elettorale che chiamerà i cittadini al voto il 24 e 25 maggio. Pasquale Vilella si augura di poter continuare a lavorare per la sua comunità, così come già fatto nell’amministrazione uscente nei panni di assessore alle finanze del comune.

Il servizio.