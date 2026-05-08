Un incidente si è verificato questa mattina attorno alle ore 8:45, sulla Strada Provinciale 2 in direzione Canosa, nei pressi dell’accesso alla Tangenziale di Andria. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato violentemente tra loro, riportando ingenti danni strutturali.

Immediato l’intervento sul posto di una equipe sanitaria del 118 di Andria. Il personale medico ha prestato le prime cure ai conducenti dei due veicoli, disponendone successivamente il trasferimento presso il locale nosocomio. Entrambi sono stati ospedalizzati in codice giallo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Andria. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della viabilità, rallentata per consentire le operazioni di soccorso. Gli agenti sono attualmente impegnati nell’esecuzione dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.