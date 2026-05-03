«Ieri sera abbiamo presentato ad Andria, capoluogo della provincia BAT, la lista di Azione per le prossime elezioni comunali, a sostegno della Sindaca Giovanna Bruno, ricandidata a guidare la propria città». Lo scrivono in una nota il segretario regionale di Azione Ruggiero Mennea, il segretario provinciale BAT Francesco Spina ed il commissario cittadino di Andria Antonio Nespoli.

«Centinaia di persone hanno manifestato con la loro partecipazione l’entusiasmo per l’impegno in prima linea della nostra lista, dimostrando che Azione ha intrapreso il giusto percorso, epilogo naturale dopo il grandissimo risultato raggiunto da Lilla Bruno in occasione delle ultime elezioni regionali.

La nostra è una lista di uomini e donne che intendono il proprio impegno come missione per migliorare il benessere della propria comunità e non come mero tornaconto personale. Una lista di persone serie, preparate, in cui è preponderante la componente giovanile. Giorgia, che compirà diciotto anni due giorni prima delle elezioni, è la più giovane candidata in assoluto. Persone che operano quotidianamente già da molto tempo nella comunità e che saranno in grado di dare risposte e soluzioni ai bisogni della città.

Siamo certi che Azione conseguirà uno straordinario risultato e che contribuirà alla vittoria di Giovanna Bruno, affinché la svolta positiva che Andria ha già intrapreso nell’ultima Consiliatura possa completare la rinascita economica e sociale che questa grande ed importante città merita».