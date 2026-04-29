La Toponomastica cittadina si arricchirà a breve di nuovi toponimi dedicati a personalità del territorio andriese e a eventi di rilievo. Ne dà notizia l’Assessorato alla Sicurezza con delega all’Anagrafe. Le proposte accolte dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica, vagliate e decise all’unanimità dalla Giunta Comunale ad ottobre e a dicembre del 2025, hanno ora conseguito l’apposita autorizzazione a procedere dalla Prefettura BAT.

Queste le novità:

– a Daniela D’Ercole: una targa in memoria della giovane andriese, musicista e cantante jazz tragicamente scomparsa a New York nel 2011, sarà apposta all’ingresso dell’Anfiteatro della Solidarietà, in Villa Comunale;

– una targa in Via De Gasperi sul muro di Porta Castello in memoria della Resistenza Andriese, in rievocazione della data del 23/03/1799, ovvero dell’entrata dell’esercito giacobino in Andria;

– a Riccardo Loconte, cultore di storia patria e tradizioni locali, sarà intitolato il parco cittadino in Via Mattia Preti;

– sarà intitolata, nel complesso parrocchiale Madonna delle Grazie, Via Vescovo Monsignor

Francesco BRUSTIA la strada che va da Via Monsignor Lanave a Via Monsignor Riccardo Ruotolo;

– sarà intitolata, nel parco IV novembre: il viale centrale Via Rita Levi Montalcini (premio Nobel per la medicina), il primo vialetto di destra Via Norma Cossetto (istriana vittima delle foibe) e il primo vialetto di sinistra Via Partigiane Andriesi;

– sarà apposta una targa in largo Ruggero Bonghi dedicata a Isabella del Balzo d’Aragona;

– sarà intitolata nella nuova lottizzazione di Via Sgarantiello: la prima traversa di Via Sgarantiello Via delle Roverelle e la seconda traversa di via Sgarantiello Via dell’Alta

Murgia;

– sarà intitolata, su via Corato, nei pressi dell’Istituto Quarto di Palo, la strada in contrada Borduito che prosegue verso la campagna Via Antonietta Liso, educatrice ed europeista andriese;

– saranno intitolate le traverse di contrada Mastrottaviano: prima traversa Via delle Doline, seconda traversa Via delle Grotte Carsiche, terza traversa Via delle Gravine.