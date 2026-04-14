Un acceso litigio per un incidente sfociato in un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi ad Andria, in via Duca di Genova. Secondo quanto ricostruito il sinistro sarebbe avvenuto tra due auto, una guidata da un uomo di 80 anni, l’altra da una giovane donna. Tra i due sarebbe scaturito un litigio piuttosto vivace. Ad un certo punto sul posto sarebbero arrivate a bordo di uno scooter altre due persone, conoscenti della donna (probabilmente contattati da lei) e il litigio si sarebbe accesso ulteriormente. Due contro uno. Un’aggressione, più che una lite. Per l’anziano è stato necessario l’intervento dell’equipe sanitaria del 118. E’ stato poi accompagnato al vicino pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”. Le sue condizioni non sono note, ma non sarebbe grave. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.