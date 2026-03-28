Una mattinata all’insegna dello sport e del sano divertimento dedicata ad una disciplina ancora poco diffusa sul territorio, il badminton. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta la fase finale provinciale di badminton e parabadminton.

Protagonisti gli studenti degli istituti secondari di secondo grado della provincia BAT, che si sono sfidati presso l’istituto “Ettore Fieramosca” di Barletta.

L’appuntamento, inserito nei Giochi della Gioventù e promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha offerto ai partecipanti un’importante occasione di confronto e crescita, favorendo lo sviluppo di abilità motorie e competenze tecniche, oltre a rafforzare i valori della condivisione e del rispetto.

«Il badminton e il parabadminton sono discipline che racchiudono importanti valori sportivi ed educativi contribuendo alla formazione della persona», ha sottolineato la professoressa Assuntela Messina, referente territoriale Sport dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Barletta-Andria-Trani.

Un’esperienza che ha saputo coniugare inclusione, partecipazione e spirito di squadra, confermando il valore dello sport come strumento di crescita per le nuove generazioni.