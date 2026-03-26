La Polizia Locale informa la cittadinanza che, a seguito del Messaggio di Allerta n. 3 emesso dalla Protezione Civile, è stato ufficialmente attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

L’intera area è attualmente interessata da un’ondata di maltempo caratterizzata da venti di forte intensità. Questa la situazione meteo. Secondo i modelli di previsione, il sistema di bassa pressione si sposterà verso sud a partire dalla serata di oggi, giovedì 26 marzo, favorendo l’ingresso di aria fredda di origine groenlandese.

Sono previste raffiche che potranno raggiungere gli 80 km/h. Si attende un brusco calo delle temperature tra il tardo pomeriggio e la serata, a causa della rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali. È previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione nel corso della notte. Per tutelare la pubblica incolumità e prevenire rischi legati alla caduta di oggetti o alberature, è disposta la chiusura immediata di: Cimitero Comunale, Villa Comunale, Parchi e aree verdi pubbliche.

La Polizia Locale invita la cittadinanza a osservare scrupolosamente le seguenti norme di autoprotezione:

– evitare le aree a rischio: non sostare sotto alberi, pali della luce, impalcature o insegne pubblicitarie;

– mettere in sicurezza i balconi: rimuovere o fissare stabilmente vasi, tende da sole e qualsiasi oggetto che possa essere trasportato dalle raffiche;

– limitare gli spostamenti: uscire di casa solo se necessario e prestare massima attenzione alla guida, specialmente nei tratti esposti;

– protezione dal freddo: data la brusca diminuzione delle temperature, si raccomanda particolare attenzione per le fasce fragili della popolazione.