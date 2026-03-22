Riconfermato il direttivo di Urban Mobility, associazione andriese di Mobility Management con focus sulla mobilità sostenibile, sei i componenti che lavorano con sinergia e proattività con l’obiettivo di rendere Andria e il suo territorio un luogo modello di mobilità sostenibile. Un passo fondamentale per rigenerare l’energia dell’associazione che ha come obiettivo primario quello di applicare il modello della città di 15 minuti nel nostro territorio andriese.

“Un importante traguardo per questo 2026 e un riconoscimento per coloro che si lasciano guidare dalla passione verso Andria e dalle energie della giovane età” – condivide il dott. Antonio Leonetti presidente di Urban Mobility.

“Abbiamo raggiunto tanti dei nostri obiettivi, in primis abbiamo aperto e continuiamo ad alimentare il dibattitto della mobilità sostenibile nella città di Andria, attraverso le nostre azioni sul territorio con il Concorso MoveOn all’interno delle scuole della città, la realizzazione della Mappa metrominuto della città di Andria, una mappa che rende consapevoli delle reali distanze della città facilmente percorribili a piedi; i convegni con i tecnici e le istituzioni. La nostra associazione è costantemente impegnata sul territorio con iniziative atte a rendere consapevole la cittadinanza quanto sia importante la mobilità, un tema che riguarda tutti, perché tutti i cittadini in un modo o nell’altro si spostano per vivere nell’area urbana. Attraverso il nostro impegno stiamo quotidianamente creando valore e Urban mobility è diventata il fulcro della mobilità sostenibile di tutta la provincia” – afferma l’ing. Claudia Bafunno.

“L’entusiasmo è la chiave del nostro gruppo, creare e trasmettere entusiasmo nelle azioni e nella sensibilizzazione che stiamo portando avanti in città e a conferma del successo del nostro operato siamo sulla giusta strada” – conclude Jacopo Centomo

Continueremo anche quest’anno a destinare ancora più energie per spingere verso un cambiamento decisivo, in favore dell’evoluzione di cui tutti abbiamo bisogno e che in molti ci chiedono a gran voce” – condivide Mimmo Zingaro, Socio fondatore di Urban Mobility.

Di seguito trovate i nuovi incarichi:

Presidente e Socio Fondatore, Antonio Leonetti

Segretario, Claudia Bafunno

Tesoriere e Socio Fondatore, Domenico Zingaro

Consiglieri d’amministrazione: