«Morire a 30 anni sul lavoro è una tragedia inaccettabile. Notizie come questa sono ogni volta un pugno nello stomaco. Non si può perdere la vita per portare a casa uno stipendio». Lo scrive in una nota Domenico De Santis, consigliere regionale e segretario del PD Puglia.

«La notizia della morte di un operaio di Andria in un cantiere di Modugno, precipitando da un terrazzo, ci turba profondamente. É ingiusto e non può lasciarci indifferenti. La sicurezza sul lavoro non può essere una opzione, ma una garanzia e un diritto reali, non soltanto sulla carta. E per questo serve un grande impegno e una grossa assunzione di responsabilità, maggiori controlli e verifiche. Siamo vicini alla famiglia di questo lavoratore e a tutti i suoi cari».