«Un nuovo dolore attraversa tutta la Città, dopo la notizia della prematura scomparsa di un giovane concittadino, padre da poco. Operaio in un cantiere nella zona industriale di Modugno é morto sul colpo a seguito di una caduta dal tetto su cui pare stesse lavorando, dalle informazioni circolate in queste ore. Non ci sono parole da spendere, c’è solo tanta sofferenza, mista ad incredulità e rabbia, per una nuova vittima sul lavoro. Alla famiglia e a tutti i suoi cari, giunga il cordoglio profondo e rispettoso della città di Andria». Così il sindaco Giovanna Bruno alla notizia della morte dell’operaio andriese, appena trentenne.