Un uovo di cioccolato che vale molto più di un simbolo pasquale. È quello proposto da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che torna nelle piazze della provincia Bat con l’iniziativa “Un uovo per la vita”, invitando i cittadini a sostenere concretamente la ricerca e l’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue.

“Per me quest’uovo è Pasqua, Ferragosto e spero tantissimi compleanni”: è il messaggio che accompagna la campagna, capace di racchiudere in poche parole il valore profondo dell’iniziativa. Dietro ogni contributo, infatti, c’è la possibilità di offrire cure, supporto e nuove prospettive a chi ogni giorno affronta malattie complesse come leucemie, linfomi e mieloma.

I volontari saranno presenti nelle principali città del territorio per distribuire le uova solidali e sensibilizzare la comunità sull’importanza della ricerca scientifica. Un’occasione per trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto.

Il calendario degli appuntamenti

21 marzo 2026 (ore 17:00 – 20:30)

Barletta – Corso Vittorio Emanuele (statua Eraclio)

– Corso Vittorio Emanuele (statua Eraclio) Trani – Via M. Pagano (angolo via San Giorgio)

– Via M. Pagano (angolo via San Giorgio) Bisceglie – Piazza San Francesco

22 marzo 2026 (ore 8:30 – 13:30)

Andria – Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e via Regina Margherita (c/o Chiesa Immacolata)

(presenza anche nel pomeriggio 17:00 – 20:30)

– Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e via Regina Margherita (c/o Chiesa Immacolata) (presenza anche nel pomeriggio 17:00 – 20:30) Barletta – Corso Vittorio Emanuele (statua Eraclio)

– Corso Vittorio Emanuele (statua Eraclio) Trani – Via M. Pagano (angolo via San Giorgio)

– Via M. Pagano (angolo via San Giorgio) Bisceglie – Piazza San Francesco

29 marzo 2026 (ore 8:30 – 13:30)

Andria – Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e via Regina Margherita (c/o Chiesa Immacolata)

(presenza anche nel pomeriggio 17:00 – 20:30)

– Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e via Regina Margherita (c/o Chiesa Immacolata) (presenza anche nel pomeriggio 17:00 – 20:30) Trani – Via M. Pagano (angolo via San Giorgio)

– Via M. Pagano (angolo via San Giorgio) Bisceglie – Piazza San Francesco

Accanto alle postazioni in piazza, sarà possibile ricevere informazioni e ordinare le uova anche contattando i referenti territoriali. L’iniziativa coinvolge attivamente volontari e comunità locali, confermando il valore della rete solidale che negli anni ha sostenuto migliaia di pazienti e famiglie.

Scegliere un uovo AIL significa contribuire a finanziare la ricerca e garantire servizi fondamentali come navetta gratuita per recarsi in ospedale, supporto psicologico e progetti di inclusione. Un piccolo gesto che può davvero fare la differenza.