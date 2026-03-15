«La promozione in B della Futsal Andria – calcio a 5 è una gran bella soddisfazione per la Città tutta, che intorno allo Sport vede sprigionarsi energie positive per la crescita di tanti giovani. Vedo e apprezzo quotidianamente l’impegno della dirigenza e degli atleti, concentrati a essere gruppo e a portare a casa risultati importanti e prestigiosi. Con l’augurio di raggiungere anche ulteriori traguardi, mettendo a sistema gli sforzi sin qui profusi, con sacrificio e determinazione e con il sostegno di chi ha consentito a questo sport di crescere e radicarsi in città».

Così il Sindaco Giovanna Bruno alla notizia della promozione in serie B raggiunta dalla squadra andriese. Un risultato storico per la città che non ha mai raggiunto un traguardo simile, frutto certamente di lavoro pluriennale del grande progetto Futsal, costruito di anno in anno. Il risultato della promozione arriva dopo una avvincente gara casalinga, che ha registrato una importante partecipazione di pubblico nel palazzetto dello sport.