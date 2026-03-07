Subito un momento di approfondimento con ciascun candidato sindaco, nelle prossime settimane anche un confronto tra i due o più candidati alla carica di primo cittadino, se fino al giorno delle elezioni dovessero aggiungersene altri.

La Confcommercio di Andria incontra sabato 7 marzo alle ore 15:30, presso la sede in via Nicola Pisano 58, il dottor Sabino Napolitano, candidato sindaco del centrodestra. Il giorno 26 marzo alle ore 19 sempre in associazione sarà la volta della sindaca, avvocato Giovanna Bruno, di nuovo in corsa per la guida della città.

Saranno entrambi momenti di dialogo aperto, utile per condividere istanze, criticità e proposte concrete a sostegno delle imprese locali, in vista delle prossime sfide amministrative. La discussione verterà sui temi di interesse per il mondo del commercio, dei servizi e delle professioni del territorio.

All’incontro con Napolitano sarà presente l’onorevole Mariangela Matera.

“Dopo questi due incontri in cui vogliamo capire quali idee abbiano i candidati sulle tematiche del commercio e più in generale sulle questioni che alla nostra associazione di categoria stanno maggiormente a cuore, il passo successivo sarà quello del confronto, come abbiamo già fatto nel 2020 rispetto ad alcuni precisi quesiti che sottoporremo alla loro attenzione, l’invito a partecipare è rivolto a tutti affinché si possa arrivare con consapevolezza all’appuntamento con le urne”, conclude Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria.