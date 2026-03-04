È stata ripristinatala la fontana di via B. Buozzi nei pressi della pineta di Andria che era stata rimossa alcuni mesi fa (tra fine ottobre e inizio novembre 2025) perché oggetto di atti vandalici. A darne notizia l’Assessore Mario Loconte:

«Ripristinata la fontana di via B. Buozzi nei pressi della pineta. È stata completamente sostituita atteso che la precedente, divelta a seguito di atti vandalici, a causa della importante corrosione della base non era più recuperabile. Ogni azione di cura della città richiede risorse e ogni volta non è scontato operare subito. Bisogna sempre scontare tutti i passaggi, dalle risorse, alle autorizzazioni, all’esecuzione. Anche per una fontana. Ad ogni modo ci facciamo sempre carico delle istanze dei cittadini e lavoriamo per dare risposte concrete»