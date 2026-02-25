E’ in programma venerdì 27 febbraio prossimo alle ore 19,30 il settimo e ultimo appuntamento del Progetto FIABA – FUMETTOPIA – FUMETTI IN Biblioteca. Presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” si parlerà di “CALVIN & HOBBES – Tavole domenicali 1985-1995”.

Le tavole sono il prodotto del genio artistico di Bill Watterson: ci sono Calvin, un bambino vivacissimo, ribelle e sognatore e Hobbes, una tigre peluche che si anima, diventa ironico e razionale quando si trova da solo con il bambino. Insieme sono una coppia formidabile: Calvin è un figlio unico che fa il suo lavoro di bambino, disubbidiente, egoista, dispettoso e scherzoso con una naturalezza che mette allegria, ma soprattutto sogna ad occhi aperti e inventa storie assurde e mirabolanti; Hobbes, il tigrotto di pezza, l’inseparabile amico, è la sua coscienza critica , sarcastico ragionatore, ironico, paziente, dotato di buon senso. Appena nati, nel 1986, fanno vincere al loro autore il premio come migliore cartoonist dell’anno e, nel momento di maggiore diffusione, appaiono su 2400 giornali contemporaneamente.

Tutti gli incontri in Biblioteca dedicati ai Fumetti sono stati moderati dal Collettivo KA-POW! E dedicati a una selezione di capolavori del fumetto e del cinema d’animazione. L’iniziativa ha visto la co-progettazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria.

«Fumettopia insieme a Cartoonia è stato un percorso bellissimo che, con altri, ha restituito alla Biblioteca Comunale il suo valore di spazio vivo di incontro, dialogo e crescita condivisa, attraverso un appuntamento mensile atteso e partecipato – commenta l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari -. Grazie alla competenza e alla generosità del Collettivo KA-POW!, il fumetto e il cinema d’animazione sono diventati occasioni di confronto intergenerazionale, mettendo in luce la ricchezza artistica, culturale e storica di questi linguaggi. La possibilità di accedere alle opere attraverso il prestito, poi, ha rafforzato il legame tra gli incontri e la vita della biblioteca, rendendo la cultura un’esperienza concreta e aperta a tutti, accessibile.

Un’esperienza che non si esaurisce, ma che rappresenta un processo capace di generare nuovi percorsi culturali e ulteriori occasioni di condivisione per la nostra comunità. Un progetto, con altri, che dimostra quanto sia necessario e importante continuare a investire in luoghi pubblici di conoscenza e condivisione, per crescere insieme come comunità».

L’evento è ad ingresso libero e aperto a tutte le età.