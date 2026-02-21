Dopo 6 anni riapre l’asilo nido comunale “Gabelli” di corso Europa Unita. Ambienti e arredi rinnovati. La gestione affidata per 9 anni alla rti composta dalle cooperative Koinos e Aliante. Un luogo che accoglierà 52 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’amministrazione comunale e vissuto come un momento di festa. Nel 2020 l’allora Commissario prefettizio Gaetano Tufariello tramite deliberà stabilì che la gestione del nido doveva essere affidata ad un ente esterno a causa dei costi eccessivi per il comune federiciano che già era in pre-dissesto. La riapertura del “Gabelli” era un obiettivo della consiliatura Bruno, raggiunto a pochi mesi dalla fine del mandato.

L’asilo nido entrerà in funzione sin da subito coprendo gli ultimi mesi dell’anno scolastico in corso, fino al 31 luglio. Le domande sono aperte sino al 26 febbraio. Tra i requisiti, l’ISEE non superiore ai 75mila euro. Gli aventi diritto saranno individuati in base alla graduatoria decrescente ottenuta dai punteggi assegnati secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico. In sostanza chi ha un ISEE più basso, avrà un punteggio più alto. Le famiglie comparteciperanno alla retta sempre sulla base della propria condizione economica. A giugno si apriranno le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.

Il servizio.