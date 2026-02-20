La Provincia BAT accelera per risolvere l’ormai annosa questione dell’accesso alla borgata di Montegrosso e pubblica una gara del valore di poco superiore ai 200mila euro per eliminare la rotatoria provvisoria ancora di cantiere e permettere il completamento della complanare che consentirà di immettersi sulla SP32 dal ponte a poco più di un chilometro dall’attuale ingresso. Una situazione data anche dalla necessità di accelerare sul collaudo dei lavori principali di allargamento e messa in sicurezza della SP2 nel tratto tra Andria e Montegrosso, lavori terminati ormai da diversi anni e per cui resta ancora aperta la partita con il finanziamento dell’opera da oltre 20milioni di euro di fondi statali. Un intervento parziale che servirà a completare in sostanza la viabilità alternativa per l’accesso alla borgata ma che non completerà in via definitiva tutti i lavori previsti dal progetto e che prevedono altri interventi come la creazione di tre rotatorie, svincoli e complanari mancanti nel tratto ammodernato. Per questo bisognerà evidentemente attendere.

Il termine delle offerte è comunque preventivato per il 26 febbraio e l’inizio dei lavori, si augurano dalla provincia, che possa arrivare entro il mese di marzo. «Un’opera importante, che decongestionerà il traffico e faciliterà l’accesso nella frazione e nelle aziende agricole del territorio», ha spiegato il Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto che ha parlato anche di potenziamento del nostro patrimonio viario.