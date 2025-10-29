Riportiamo di seguito la nota del candidato al consiglio regionale della Puglia nonché segretario del PD pugliese, Domenico De Santis, in risposta alla nota del centrodestra e all’attacco al sindaco Giovanna Bruno:

«Quelle dell’opposizione di centrodestra alla sindaca di Andria, Giovanna Bruno, sono accuse ingiuste, pensate e diffuse ad arte, dopo tre giorni, per continuare nella solita disciplina in cui quelle forze politiche primeggiano: criticare qualsiasi cosa la sindaca faccia o dica. Cara sindaca, l’opposizione ti teme. E già, visto che in questi anni Giovanna Bruno ha risollevato le sorti di Andria e i cittadini e le cittadine questo lo sanno bene.

La sua ricandidatura non è gradita a chi aveva probabilmente immaginato altro.

Ci spiace per voi ma Giovanna non può e non deve nascondersi. Non dovete temere le sue T-shirt ma quello che fa ogni giorno per la città, con la sua presenza, il suo impegno, la sua abnegazione. Questa è l’unica casacca che Giovanna indossa fin dal primo giorno del suo mandato, non ne ha altre».