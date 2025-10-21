La 29^ edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi – promosso da Città di Andria, Regione Puglia e Puglia Culture -, quella che precede l’appuntamento storico del Trentennale nel 2026, propone ulteriori e significativi momenti fuori dal canonico cartellone settembrino.

Venerdì 24 ottobre, alle ore 18:30, nella sala convegni della Biblioteca Comunale “G. Ceci” di Andria (Piazza Sant’Agostino 5), è in programma un Talk dal titolo “Dell’Arte e altri Pensieri”.

«In occasione dell’avvio del Progetto d’Arte Performativa “THE GREAT YELLOW” di Andrea Cramarossa, che costituisce una suggestiva appendice di Castel dei Mondi – si legge in una nota dell’Assessorato alla Bellezza della Città di Andria – in sinergia con la Direzione del Festival ed il Teatro delle Bambole, è stato organizzato questo appuntamento che farà da anello fra tre autorevoli realtà culturali della Regione Puglia, quali appunto Castel dei Mondi, la Fondazione Pascali di Polignano e la Fondazione Battista di Triggiano».

«Al Talk di Andria, che segue analogo incontro svoltosi a Polignano – sottolinea Riccardo Carbutti, Direttore Artistico di Castel dei Mondi – si proverà in buona sostanza a far sintesi e condivisione del Progetto “The Great Yellow”. Nella circostanza sarà proprio Andrea Cramarossa, fondatore del Teatro delle Bambole, a dialogare con Annalisa Zito, della Fondazione Battista e Giuseppe Teofilo, della Fondazione Pascali».

L’Evento resta ovviamente aperto al pubblico in via del tutto gratuita.