Il giornalista Guido Giraudo è tornato nella BAT per presentare il suo libro “Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura”. Questa volta ad Andria, presso la sala conferenze del Cristal Palace Hotel. Al centro del dibattito, la vicenda del diciottenne milanese, iscritto al Fronte della Gioventù, assassinato brutalmente a Milano nel 1975 da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia. Storia che cinquant’anni dopo si fa attualità. Diverse in tutta Italia le proposte di intitolazione di strade in memoria di Sergio Ramelli, molte senza esito: come accaduto in consiglio comunale ad Andria negli ultimi mesi, con la richiesta presentata ma mai discussa. Secondo l’autore, ancora oggi manca la capacità di accettare le idee diverse dalle proprie e aprire un dibattito costruttivo.
La presentazione del libro è stata promossa dall’Osservatorio Sergio Ramelli. A dialogare con l’autore l’avvocato penalista barlettano Carmine Di Paola che ha offerto il suo punto di vista sul messaggio che il lettore dovrebbe cogliere dal lavoro di Guido Giraudo.
Il servizio.