«In questi mesi di commissariamento del Partito Democratico della BAT è emersa una voglia di forte cambiamento in questo territorio, un cambiamento della politica, del PD stesso, delle istituzioni e delle scelte che questo territorio deve fare. Noi vogliamo trasformare la sesta provincia in una grande provincia, all’altezza della crescita che la Puglia ha avuto nell’economia, nel turismo, nella cultura, nell’occupazione». Lo spiega Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia e candidato alle prossime elezioni regionali 2025.

«Le cose possono cambiare, le cose devono cambiare. Per questo ho deciso e sono pronto: mi candido e mi batto per la BAT. Per quello che in questa terra, bellissima, non va come dovrebbe; per fare arrivare quello che manca e per fare restare i ragazzi e le ragazze, con le loro idee e le loro energie buone, perché possano scegliere di avere un futuro qui.

Questa Provincia non può essere l’ultima della Puglia. Deve essere al centro della Puglia e delle sue priorità. C’è bisogno di prendersi cura di questa meravigliosa terra, delle persone e delle famiglie, della sua storia e della sua cultura, delle sue aziende, delle sue strade, del suo oggi e del suo domani.

Io voglio farlo, io voglio battermi per la BAT. Lo farò con la mia esperienza e con la mia competenza, insieme a voi, per segnare una svolta».