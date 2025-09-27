Non solo una semplice pedalata, ma un appuntamento annuale che dimostra come la memoria possa trasformarsi in un potente motore di azione civica per il bene comune. Il “Memorial Michele Porcelli” è diventato un evento ricorrente per la città di Andria. Ogni anno l’iniziativa vede centinaia di cittadini, grandi e piccoli, pedalare, riuscendo a tenere insieme tre cause importanti: la mobilità sostenibile, la salute pubblica, attraverso la sensibilizzazione sia alla donazione del sangue e sia all’attività fisica, e il rafforzamento del tessuto della comunità.

L’evento onora Michele Porcelli, figura distintasi negli anni come una delle colonne portanti sia del Gruppo Sportivo Ciclo AVIS che della locale AVIS Andria, prodigandosi con generosità ed energia nell’organizzare eventi per avvicinare la gente al nobile gesto della donazione.

L’iniziativa, promossa dal Ciclo AVIS, rientra nel Festival della Mobilità Sostenibile, organizzato dal Comune di Andria, e prevede un giro per le vie cittadine, appropriandosi di spazi solitamente adibiti a traffico automobilistico, con sosta presso la Villa Comunale e rientro in Piazza Catuma per l’estrazione dei premi. Le finalità della manifestazione sono anche rendere consapevoli i cittadini nelle scelte di ogni giorno: scelgo di donare, scelgo di non usare l’auto, scelgo la positività per sé stessi e per la comunità. Durante la biciclettata è previsto anche un momento di ricordo sentito per le vittime del recente incidente che ha scosso e privato l’AVIS Andria dei suoi tre soci Antonio Porro, Vincenzo Mantovani e Sandro Abruzzese, quest’ultimo impegnatosi per primo nell’organizzazione della stessa.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Raduno ore 8:30 in piazza Catuma e partenza alle ore 10.