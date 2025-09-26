Riprendono a pieno ritmo le attività di sensibilizzazione dell’Ail Bat sul territorio provinciale, per coinvolgere e informare la popolazione sui progetti dell’Associazione in favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Pronti…via! Domenica 28 settembre ritorna l’appuntamento con la 3^ edizione locale della Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica: una grande giornata di festa in cui diventare testimoni di solidarietà postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. L’evento gode del patrocinio del Comune di Andria e dell’Asl Bt.

L’A.I.L. conferma l’attenzione alla promozione del benessere e delle buone abitudini di vita che a livello nazionale trovano riscontro nel progetto “Sport e Salute”, finalizzato a favorire il reinserimento sociale dei pazienti che hanno felicemente superato la malattia: alla data odierna le adesioni sono già oltre 300.

La location d’eccezione: Castel del Monte

Per la Bat, la camminata avrà un percorso d’eccezione: si svolgerà infatti lungo il percorso che porta a Castel del Monte con la guida e preparazione tecnica degli istruttori andriesi abilitati in Fitwalking Lucia Crapolicchio e Antonio Lopetuso. La passeggiata è adatta per tutte le età. consente la partecipazione di famiglie con bambini, volontari, pazienti e caregiver. Si consiglia abbigliamento sportivo e fornirsi di borraccia per acqua.

Inoltre sarà presente l’associazione Apeo – Estetica oncoematologica nella persona della dott.ssa Mariagrazia Cappelluti per presentare le possibilità legate al benessere personale dei malati.

Il programma e altre info

L’accoglienza dei partecipanti avrà inizio alle ore 10.00 presso il Centro Accoglienza Turistica (Ristorante dell’Imperatore) S.S. 170 di fronte Chiesa Santa Maria del Monte: sarà consegnata la maglietta ufficiale del Fitwalking e la sacca ricordo della giornata.

Il gruppo dei partecipanti partirà poi alle 11.30 per la camminata con un percorso ad anello che riporterà tutti al punto di partenza.

Il costo di partecipazione è di €10,00 a persona, bambini minori di 10 anni gratis e comprende: assicurazione infortuni; parcheggio, dono della maglietta ufficiale della manifestazione e di una sacca ricordo della giornata; buffet di ristoro a fine passeggiata con consumazione di una bibita analcolica.

Per informazioni telefonare alla Segreteria A.I.L. BAT al numero 376 0171569.