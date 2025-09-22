Un dolore straziante per l’ultimo saluto ad Antonio Grumo, il 35enne andriese scomparso sabato mattina scorso nell’incidente stradale di via Monte Faraone, alla periferia di Andria. Le esequie sono state celebrate presso la Basilica della Madonna dei Miracoli. Una cerimonia composta, semplice, alla presenza dei familiari e degli amici. Ai funerali ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Andria, presente la sindaca Giovanna Bruno. Antonio Grumo era un contadino, mestiere che svolgeva in modo esemplare sin da giovanissimo. Lascia la moglie ed un figlio piccolo. Anche i genitori piangono la perdita del proprio figlio.

L’incidente è avvenuto sabato 20 settembre mattina in via Monte Faraone, a ridosso delle campagne federiciane. Antonio viaggiava sulla Peugeot che – per cause ancora in corso di accertamento – si è scontrata con un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Ferite non gravemente le altre tre persone che erano a bordo con lui. La seconda vittima della strada ad Andria a distanza di poche ore dall’incidente costato la vita al rider 18enne Nicola Casucci.