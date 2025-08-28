Ancora truffe, ancora anziani come vittime. Questa volta gli episodi sono due, entrambi avvenuti nella giornata di ieri, ad Andria e a San Ferdinando. I malviventi sono riusciti a sottrarre importanti somme di denaro e gioielli custoditi in casa utilizzando la solita tecnica ormai nota, ma non per questo meno efficace.

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione portate avanti dalle Forze dell’Ordine e dalle singole Amministrazioni comunali, il fenomeno non sembra placarsi. Dello scorso luglio è il report del Comando Provinciale dei Carabineri di Bari che attestava un aumento di questa tipologia di truffa: nel primo semestre 2024 furono 127 i casi attestati, 154 nel 2025. E solo una decina di giorni fa venivano sottratti quasi 50mila euro ad un anziano di Martina Franca.

I consigli per prevenire queste situazioni che rappresentano una ferita sociale prima ancora che un reato restano gli stessi.