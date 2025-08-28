“Una scomparsa che lascia un segno profondissimo. Esattamente come il segno che ha lasciato la sua discreta e bellissima persona. Mariagrazia, una donna, madre, figlia che porgeva il suo sorriso e la sua delicatezza in tutto ciò che faceva. La ricordiamo tutti così, per il suo garbo e la sua cortesia. Una donna impegnata su più fronti, in politica, nella scuola, nella società, senza mai trascurare i suoi affetti più cari.… aveva scelto di essere dalla parte delle donne, delle bambine, delle ragazze, che ha fatto del suo Centro Studi in Rosa una fucina di idee, di creatività e di riflessione, una risorsa inesauribile di idee, sempre in fermento, convinta che la battaglia culturale sia la più difficile e la più bella che si possa combattere, partendo dai più piccoli, dai suoi amati studenti. Sono felice di averla incrociata sulla mia strada e questa dipartita è una notizia che lascia attoniti e increduli. Che mai avremmo voluto avere. Che la terra ti sia lieve, carissima Amica. Vicini alla Tua famiglia, con affetto”. E’ il messaggio di cordoglio del Sindaco Giovanna Bruno per la scomparsa della prof.ssa Mariagrazia Vitobello, ospite in diverse occasioni a Palazzo di Città, così come il sindaco più volte è stata ospite del Centro Studi Barletta in Rosa. Da ultimo, proprio la prof.ssa Vitobello ha conferito al Sindaco Bruno la pergamena d’onore del Centro Studi “quale riconoscimento per le sue straordinarie doti umane, politiche e sociali”.