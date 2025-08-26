È tutto pronto per la nuova esperienza del Teatro dei Borgia, questa volta targata Castel del Monte, arricchita dal talento degli artisti e dal paesaggio che diventa palcoscenico avvolgendo pubblico e comunità teatrale nelle tipiche atmosfere connotate da impegno civile e sociale, elementi fondamentali nelle produzioni della Compagnia barlettana.

L’Agriturismo Sei Carri in Contrada Finizio a Castel del Monte dal 27 agosto al 13 settembre ospiterà due diverse iniziative firmate Teatro dei Borgia: “Fuori dai Mondi!” e “Caro Domani Summer Camp” curate rispettivamente dai direttori artistici Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno.

CARO DOMANI SUMMER CAMP 27 agosto – 13 settembre

“In Caro Domani Summer Camp – spiega il direttore artistico Gianpiero Borgia – spazio alla formazione, dimensione basilare dei nostri progetti. Di qui i laboratori e gli incontri curati dal Teatro dei Borgia in collaborazione con Fondazione Casillo e Banca Sella”. Workshop dedicati a giovani artisti che culmineranno il 12 e il 13 settembre con lo spettacolo Caro Domani, risultato finale dei seminari. Inoltre sabato 13 in calendario la consegna delle borse di studio ai partecipanti”.

FUORI DAI MONDI! 27 agosto – 13 settembre

“Tanto teatro in un luogo suggestivo ai piedi del maniero federiciano dove si raccordano cultura, arte e vita e anche momenti conviviali per la rassegna Fuori dai Mondi!” afferma la direttrice artistica Elena Cotugno protagonista di alcune pièce inserite nel novero dei vari appuntamenti.

PROGRAMMA SPETTACOLI

27–28 agosto ore 19 “Quella sera al Caffè Vernet”

Tratto da “La signora con il cagnolino” di Anton Čechov

Di Riccardo Palmieri e Filippo Ughi

Con Laura Tondelli e Riccardo Palmieri – Regia di R. Palmieri

Un racconto delicato e malinconico che coinvolge il pubblico in una scena da caffè, dove il confine tra realtà e finzione si dissolve. Un omaggio all’arte e all’amore, con il romanticismo russo che incontra un linguaggio diretto e universale.

30–31 agosto ore 19 “La presidente”

Produzione Teatro dei Borgia – Regia di Gianpiero Borgia

Con Elena Cotugno – Drammaturgia di Chiara Sfregola

Una giovane politica affronta una prova che si trasforma in rito di verità. Tra dirette social e natura selvaggia, lo spettacolo indaga il rapporto tra immagine pubblica e vulnerabilità etica, in un potente confronto tra potere e autenticità.

4 settembre ore 19 “Medea per strada”

Regia di Gianpiero Borgia – Con Elena Cotugno

Drammaturgia di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno

Una riscrittura contemporanea del mito di Medea, ambientata in un viaggio urbano che dà voce alle donne sopravvissute al racket della prostituzione. Un teatro civile e urgente che ha fatto guadagnare a Elena Cotugno il prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano.

5–6 settembre ore 19: tre spettacoli in contemporanea diretti da Gianpiero Borgia

Medea per strada con Elena Cotugno

Eracle, l’invisibile con Christian Di Domenico

Filottete dimenticato con Daniele Nuccetelli

Tre figure ai margini raccontano le fratture sociali attraverso il mito. Una ricerca teatrale condotta con esperti e cittadini, che porta in scena archetipi e urgenze contemporanee.

7 settembre ore 18 “La città dei miti – Experience”

Ideazione e regia di Gianpiero Borgia – Testi di Fabrizio Sinisi

Produzione Teatro dei Borgia in co-produzione con CTB e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; con il sostegno di Fondazione Vincenzo Casillo e Cooperativa La Rete.

Un percorso itinerante di quattro ore che conduce lo spettatore da Eracle a Filottete, fino a Medea. Un’esperienza collettiva dove il teatro diventa rito e la comunità si raccoglie attorno a temi di profonda rilevanza sociale. Vincitore dei premi Rete Critica 2022 e Premio della Critica ANCT 2022.

12–13 settembre ore 19 “Caro Domani”

Restituzione finale laboratorio Caro Domani Summer Camp, aperta al pubblico

MOMENTI CONVIVIALI

29 agosto: Festa in Masseria

7 settembre: Grigliata in Masseria

12–13 settembre: Cena in Masseria (sconto 20% per chi ha assistito agli spettacoli)

BIGLIETTI Spettacoli singoli: intero 10 euro, ridotto 6 euro

La città dei miti – Experience: intero 21 euro, ridotto 14 euro

Drink di benvenuto: 5 euro – Caro Domani: 8 euro

INFO E PRENOTAZIONI Spettacoli: 320 3865288 – Cena in masseria: 333 2967432