Dopo i due cedimenti di grossi rami in via Guido Rossa altro albero spezzato in questo caso in via Bruno Buozzi a causa presumibilmente del maltempo che ha rapidamente colpito la città di Andria poco dopo mezzogiorno. Tanta paura ma nessun ferito ed un’autovettura parzialmente coinvolta. Sul posto vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Altri cedimenti anche in viale Gramsci nei pressi della villa comunale andriese. Anche in questo caso nessun particolare danno fortunatamente.