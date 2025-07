Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza dei capigruppo, convoca nuova seduta di consiglio comunale, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, venerdì 25 Luglio 2025 alle ore 16:00. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questo l’Ordine del Giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 20/06/2025

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sul Riconoscimento di legittimità di due debiti fuori bilancio

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).”

La discussione in Aula sarà preceduta dalle seguenti INTERROGAZIONI e INTERPELLANZE (3)

1) “Posizione del Comune nella consultazione pubblica per l’individuazione delle aree idonee a impianti eolici e fotovoltaici.” (ripresentata dal Consigliere Michele Di Lorenzo)

2) “Ciclovia di collegamento tra la zona Nord-Est di Andria e il Quartiere San Valentino” (presentata dal Consigliere Andrea Barchetta)

3) Interrogazione con dibattito in Aula: “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentata dai Consiglieri Bartoli Michele, Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca, Montrone Vincenzo)

ORDINI DEL GIORNO (n. 1)

1) “Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese.” (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca).