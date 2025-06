Giuseppe Scaringella 3.0. Ora non ci sono più dubbi sulla scelta del nuovo allenatore della Fidelis per la stagione 2025-2026. Che, in realtà, nuovo non è. È lo stesso presente sulla panchina degli andriesi trentanove giorni fa nella semifinale playoff persa, o meglio, pareggiata, al “Tursi” contro il Martina. In mezzo, più di un mese di sondaggi, certezze e incertezze: Massimo Pizzulli la prima scelta, Pasquale Lillo Catalano inizialmente “piano C”, diventato poi “piano A” e… proprio Giuseppe Scaringella, in realtà mai finito nel dimenticatoio della dirigenza biancazzurra. Tutt’altro. La sua, pur tra alti e bassi, è sempre stata una candidatura seria. E la conferma, anche ufficiale, è arrivata al termine della giornata di ieri, quella dei conclusivi confronti tra le parti. Quella che ha “partorito”, appunto, lo “Scaringella 3.0”. Fine della storia, almeno per quanto riguarda la panchina della Fidelis.

La fiducia ribadita all’allenatore, intanto, si aggiunge a quella del ds Gianni Califano e alla novità rappresentata dal segretario Luca D’Errico, reduce da una buona parte di stagione, l’ultima, da uomo-mercato del Manfredonia. Ad occuparsi di questo capitolo ad Andria, invece, sarà ancora Califano, che ha chiuso nei giorni scorsi l’operazione Aldo Banse, esterno offensivo del Gravina, e si appresta a definire nelle prossime ore una trattativa che i beninformati considerano piuttosto avviata, quella con Quint Jansen, “olandesone”, classe ’90, di 193 centimetri. Conosce sia la serie D che il girone H avendo militato nella seconda parte dell’ultimo campionato nel Brindisi. Banse, per il momento. Più, forse, Jansen. E, molto probabilmente, anche il laterale Antonio Imputato e l’esterno d’attacco Fode Sylla: per entrambi, infatti, sembrano ben avviati i dialoghi per una conferma in biancazzurro anche per la stagione 2025-2026. Ora che tutti i dubbi e le incertezze sull’allenatore sono stati spazzati, il calciomercato della Fidelis può entrare realmente nel vivo.