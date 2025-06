Incidente questo pomeriggio attorno alle 14 nel quartiere di San Valentino ad Andria in via Conversano. Coinvolto un giovanissimo ragazzo di 12 anni a bordo di uno scooter che si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una autovettura.

Il giovane è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118 di Andria giunta rapidamente sul posto ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del “Bonomo”. Il giovane è poi stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza e ricoverato poi nel reparto di rianimazione del nosocomio andriese. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.