«Qualche giorno fa abbiamo rinnovato il Pin Bike, il progetto che più di tutti incentiva l’uso della bici perché più pedali e più guadagni. Oggi abbiamo installato in città un’ondata di rastrelliere, sia in zone verdi che in quasi tutte le scuole di ordine grado». Lo scrive in un nota sui social l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Ciascuno dunque, giunto a scuola o a lavoro, potrà lasciare in sicurezza la propria bici senza dover ripiegare su parcheggi di fortuna. Auspichiamo da anni un cambio di mentalità in fatto di mobilità, in città, e stiamo fornendo ai cittadini tutti gli ausili perché possa avvenire. Adesso però tocca a noi. Tolti gli ostacoli materiali, è solo questione di abitudine. Bisogna abbandonare la brutta abitudine di usare a sproposito l’auto e acquisire quella di muoversi in bici o a piedi. Ciascuno nella propria vita prima o poi si è dovuto impegnare per eliminare delle cattive abitudini. Se l’abbiamo fatto una volta, possiamo farlo ancora. Proviamoci!».