Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS70 Dir./A verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.