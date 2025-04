Incidente sulla SS170 in direzione Castel del Monte. Due feriti trasferiti in codice rosso per dinamica al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Tre i mezzi coinvolti con una delle vetture ribaltatasi. Sul posto due equipe sanitarie del 118 e la Polizia Locale per il ripristino in breve della strada particolarmente trafficata in questi giorni di primavera.