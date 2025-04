Al via la campagna iscrizioni del Forum Città di Giovani di Andria, l’organo giovanile del comune federiciano costituitosi nelle scorse settimane. Uno strumento di partecipazione attiva per i giovani della città ed una occasione per dare voce alle istanze delle nuove generazioni dal mondo della scuola a quello del lavoro.

«Il giovane che decide di iscriversi al Forum Città di Giovani di Andria ha la possibilità di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proposte e pareri alla fase decisionale su temi di interesse giovanile» – ha sottolineato Francesca Valentino, neo presidente del Forum.

Già chiari gli obiettivi del nuovo direttivo che si soffermerà, come spiegato da Francesca Valentino sulla «creazione di un “Noi” solido e competitivo capace di creare uno scambio di idee costruttivo per migliorarsi e migliorare la propria città di residenza. Non abbiamo voglia di costruire barriere ma la voglia di abitare scientemente i luoghi che ci vedono crescere e plasmarci per essere giovani che proseguano un giusto obiettivo, intriso di senso civico, solidarietà, della cultura della non violenza».

È possibile iscriversi gratuitamente al forum compilando il modulo di iscrizione da inviare all’indirizzo mail [email protected] allegando il proprio documento di identità. Possibilità di aderire aperta a tutti i ragazzi dai 16 ai 36 anni residenti nella città di Andria.

27-02-2024_modulo-iscrizione-forum-cdg-andria