Alle 7.35 di questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, papa Francesco è morto. Aveva 88 anni.

Lo ha annunciato con profondo dolore il cardinale Kevin Joseph Farrell: «Una vita interamente dedicata al Vangelo e alla Chiesa, vissuta con amore e coraggio, specialmente verso i poveri. Lo raccomandiamo all’infinita misericordia di Dio, con immensa gratitudine per il suo esempio. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio uno e trino».

La comunità ecclesiale di Andria si unisce al dolore che ha colpito l’intera Chiesa e questa sera, alle ore 19:00 nella Chiesa Cattedrale, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio per il Santo Padre, presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Luigi Mansi. Alla stessa ora, in tutte le comunità parrocchiali della Diocesi di Andria, sarà celebrata la Messa in suffragio del Papa.