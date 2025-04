Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del presidente di Andria Bene in Comune, Agostino Ciciriello, in risposta alla nota di Forza Italia e Movimento Pugliese (qui il link dell’articolo):

«Come spesso accade in politica, il desiderio di screditare l’avversario a ogni costo – anche in assenza di fatti concreti – spinge alcuni a forzare la realtà fino a commettere gravi errori. Errori che, prima o poi, dovrebbero richiedere la dignità di una scusa o la serietà di assumersi le responsabilità. Apprendiamo dai social e dalla stampa locale che il centrodestra andriese, come ormai da prassi, ha deciso di attaccare Andria Bene in Comune in merito all’evento del 25 Aprile, organizzato presso l’Officina San Domenico da una rete di associazioni cittadine, con MòMò Murga APS come soggetto promotore. Nella narrazione proposta da Forza Italia insinua che ABC avrebbe ricevuto un contributo pubblico di 1.000 euro per l’organizzazione dell’evento, sostenendo persino che la trasformazione in associazione culturale sarebbe stata funzionale unicamente all’ottenimento di fondi pubblici. Operazione politica, quella di Forza Italia, che evidentemente continua a ispirarsi alle pratiche adottate in ben altre Amministrazioni, alcune delle quali hanno purtroppo portato intere comunità al dissesto finanziario. Lungi da noi dedicare del tempo a questo tipo di polemiche, ma siccome la nostra affidabilità è stata letteralmente messa in discussione, non possiamo che chiarire la situazione. Andria Bene in Comune, associazione politico-culturale costituita regolarmente nel 2021, sostiene da sempre i valori della Resistenza e la celebrazione del 25 Aprile. In un momento storico segnato da rigurgiti revisionisti e da un clima politico nazionale preoccupante, ribadire quei valori diventa un dovere civico. Per questo accogliamo con favore il fatto che numerose realtà associative andriesi hanno deciso di promuovere un evento per l’80° Anniversario della Liberazione, e riteniamo altrettanto meritoria la decisione dell’Amministrazione Comunale di sostenerlo con un piccolo contributo pubblico, insieme ad altri soggetti. In questo senso, quando siamo stati contattati da MòMò Murga APS per la partecipazione all’evento, abbiamo prontamente dato la nostra disponibilità, impegnandoci addirittura a corrispondere un nostro contributo economico per aiutare l’organizzatore a coprire i costi dell’evento, così come fatto dal Comune e dalle tante altre associazioni che contribuiranno come noi alla realizzazione dell’iniziativa. Alla luce di tutto ciò, dunque, la polemica sollevata del centrodestra rappresenta solo l’ennesimo buco nell’acqua, tipico di chi affronta la politica con dilettantismo e approssimazione. Nel frattempo, cogliamo l’occasione per rivolgere una domanda semplice a Forza Italia: il 25 Aprile, per loro, è una data da celebrare o da attaccare? Sarebbe auspicabile che, invece di distorcere i fatti, decidano piuttosto di partecipare e contribuire all’iniziativa, come stanno facendo in tanti, in nome della memoria, della democrazia e della libertà».