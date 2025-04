Questa mattina, poco dopo le 7:45, un’autovettura Seat, in transito sulla strada provinciale 2 in territorio di Andria ed in direzione Foggia, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro la colonnina di un distributore di carburante situato nei pressi del Motel degli Ulivi.

Fortunatamente, il giovane alla guida è rimasto illeso.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.