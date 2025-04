Si aggrava tragicamente il bilancio dell’incidente accaduto ieri sera, venerdì 4 aprile, intorno alle 21.00, sulla SP13 che collega Bisceglie ad Andria, in territorio di Trani. Nell’impatto fatale tra due autovetture (una Mazda 5 ed una Lancia) all’altezza della curva che conduce allo svincolo per la Trani – Corato, in territorio di Trani, hanno perso la vita due donne di Bisceglie, la 62enne Rosa Mastrototaro e la figlia 32enne Margherita Di Liddo. Deceduto anche il feto che la 32enne (arrivata già priva di vita in ospedale al “Bonomo” di Andria) aveva in grembo.

Le due donne erano a bordo della Lancia, che proveniva da Andria per tornare a Bisceglie: il conducente della stessa è stato trasportato al “Dimiccoli” di Barletta con una frattura al femore. C’è anche un quarto ferito di 65 anni di Andria, ricoverato al “Bonomo” e sotto osservazione con costole rotte ed escoriazioni al volto.