Sono le “REGINE MATTE” Coratella Federica, Pastore Matilda, Falco Susanna, Corposanto Aurora, Fuscello Simona – squadra femminile della scuola Cafaro – a salire sul podio più alto e a conquistare il titolo di campionesse provinciali di categoria nella competizione sportiva SCACCHI nella fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi, guadagnandosi la finale regionale che si svolgerà il prossimo 5 aprile a Cerignola.

Ottimo piazzamento per gli “ ALFIERI VERDI” – squadra maschile della scuola primaria “G Verdi “ che conquistano il secondo posto della categoria maschile e per le “IN CERCA DI UN NOME” -squadra femminile della scuola primaria Verdi- che si classificano al terzo posto , qualificandosi entrambe alla finale regionale.

“L’entusiasmo e la passione per gli scacchi sono stati i veri protagonisti della giornata, con studenti determinati a dare il massimo in ogni partita. La competizione ha messo in evidenza il livello di preparazione dei giovani scacchisti, che hanno dimostrato notevoli capacità strategiche e spirito di squadra.”- commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO, anche nella veste di delegato della Federazione Italiana Scacchi per la provincia BAT.

Le squadre qualificate dell’IC VERDI CAFARO, allenate dall’istruttore federale Michele SANTERAMO, ora si preparano alla fase regionale, dove rappresenteranno con orgoglio la provincia di BAT.