Giovedì 20 marzo alle ore 18:00, presso il CPIA BAT “Gino Strada”, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “I Giovedì del Gino Strada”. Ospite dell’incontro sarà Giulia Poli Disanto, autrice del romanzo Katarzyna. Tratto da una storia vera.

Il libro racconta la vicenda di Katarzyna, figlia adottiva di una coppia imparentata con l’autrice. In qualità di zia, l’autrice si cimenta in un’indagine sulla famiglia biologica della nipote, con l’obiettivo di aiutarla a ricostruire la sua storia e conoscere le proprie radici. La narrazione si sviluppa in Polonia, in un arco temporale che va dal 1939 fino ai giorni nostri, intrecciando la storia personale della protagonista con eventi storici di rilievo.

Sullo sfondo della vicenda si snoda una rigorosa ricerca storica, che tocca momenti fondamentali come l’invasione nazista della Polonia, la Resistenza interna, il campo di sterminio di Auschwitz, l’inclusione della Polonia nel blocco sovietico, la figura di Karol Wojtyła, la forte tradizione cattolica e la rivoluzione di Solidarność guidata da Lech Wałęsa. Un passaggio particolarmente toccante è la visita di Katarzyna ad Auschwitz, esperienza che la segna profondamente: «Soltanto visitando quei luoghi ci si rende conto di quanta differenza ci sia tra i libri di storia e la realtà. La sola immaginazione non basta per raccontare le sevizie, il dolore, la solitudine, le fatiche e, infine, la morte subita dai prigionieri».

L’evento, patrocinato dal Comune di Andria, sarà introdotto dall’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari. Dialogherà con l’autrice il dirigente scolastico Paolo Farina. Interverranno inoltre Kasia Disanto, protagonista del romanzo, don Mimmo Francavilla per la Caritas della Diocesi di Andria e Vito Carlo Castellana per “Casa Rozalba”.

L’incontro è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta e in differita al link: YouTube Live.