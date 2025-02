Si sono svolti lo scorso weekend i CIPS, Campi Interregionali Per Studenti organizzati dal Movimento Studenti di Azione Cattolica e a cui hanno partecipato anche un gruppo di studenti della città di Andria. Un meeting interregionale tra studenti di Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, una tre giorni di formazione, confronto e progettazione.

“All inclusive” è stato lo slogan che ha accompagnato i ragazzi nella tre giorni che ha coinvolto anche docenti e realtà territoriali, due parole per sottolineare la necessità di lavorare per una scuola che sia una comunità viva e che non lasci indietro nessuno. Un tema piuttosto caldo tra i banchi di scuola negli ultimi anni considerato anche il dato sulla dispersione scolastica in Italia dove un ragazzo su sette lascia la scuola prima del diploma.

«Crediamo in una scuola che sia casa per tutti, una comunità in cui crescere e mettere a frutto i propri talenti» – hanno sottolineato gli studenti andriesi – «una comunità fondata sul confronto e la partecipazione di ragazzi e docenti». Un weekend di formazione che adesso si trasforma in impegno concreto nelle scuole della città.