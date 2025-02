Torna alla vittoria la Virtus Andria che cala un poker al Trinitapoli e rafforza la seconda posizione in classifica salendo a quota 27 punti in 13 gare disputate. Al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria si gioca l’anticipo al sabato della tredicesima e penultima giornata del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani tra i padroni di casa della Virtus Andria e il Trinitapoli. Si tratta di un match molto importante per i biancoazzurri federiciani che vogliono blindare il secondo posto e riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Polisportiva Trani. Avversario il Trinitapoli, con i casalini quinti in classifica a quota 17 che si giocano grosse chance per la qualificazione ai playoff.

Il match nel primo tempo è combattuto e si ha la sensazione che il risultato possa sbloccarsi da un momento all’altro. Ciò avviene al minuto 33 quando Davide Scamarcio con una zampata in area di rigore porta in vantaggio la Virtus. Il Trinitapoli reagisce e trova la rete del pari grazie a Capacchione al 44′ con un’azione personale e una conclusione chirurgica che fa secco l’estremo difensore di casa, Nicola Leonetti. Si va al riposo con una rete per parte. Nella ripresa la squadra di mister Salvatore Russo entra in campo determinata e decisa a conquistare i 3 punti a tutti costi. Ed in effetti i biancoazzurri giocano bene al 60′ arriva la rete del nuovo vantaggio con una bella conclusione di Gianmarco Scamarcio. 2-1 e sesta rete stagionale per lui. Alla Virtus non basta il 2-1, gli andriesi spingono ancora e al 80′ arriva la rete del tris con il calcio di punizione del neo entrato Daniele Leonetti. Non paga del risultato e con la voglia di imporsi e mettere il risultato ancor di più al sicuro la Virtus trova la rete del poker nei minuti di recupero con il neo entrato non che nuovo arrivato in squadra, Emanuele Capogna che segna la rete più bella di giornata con un’azione personale completata con una conclusione imparabile sotto la traversa.

Termina 4-1 per la Virtus Andria questa gara che dunque rafforza la posizione da seconda in classifica dei biancoazzurri che ora guardano all’ultimo match della regular season, domenica prossima al “Petrone” di Molfetta contro la Virtus Molfetta con fiducia ed entusiasmo.

VIRTUS ANDRIA vs Trinitapoli 4-1

VIRTUS ANDRIA: Leonetti N., Montrone (58′ Fortunato), Frezza, Scamarcio L., Moretti, Scamarcio D., Fatone (52′ Memeo), Conversano (85′ Calvano), Sabbar, Scamarcio G. (71′ Capogna), Acquaviva (52′ Leonetti D.). A disposizione: Losappio, Martinelli, Caterino. All. Salvatore Russo.

TRINITAPOLI: Mazzone, Miccoli (77′ Larovere), Santeramo (64′ Ciannarella), Russo, Losapio, Capacchione, Landriscina (61′ Caprioli), Del Negro (75′ Tatoli), Marrone, Damato (52′ Bombino), Carbone. A disposizione: Stelluti. All. Vincenzo Di Paola.

ARBITRO: Francesco Luigi Corcella della sezione di Barletta

MARCATORI: 33′ Scamarcio D. (VA), 44′ Capacchione (T), 60′ Scamarcio G. (VA), 80′ Leonetti D. (VA), 92′ Capogna (VA)

NOTE: ammoniti Acquaviva, Scamarcio G., Leonetti D., Scamarcio D., Capogna (VA), Damato, Russo, Carbone (T)